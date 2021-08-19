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تقرير.. صراع «مدريدي - باريسي» على ضم جوهرة مانشستر يونايتد

الخميس 19/أغسطس/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
هايدي يسري
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انتشرت تقارير صحيفة إنجليزية وإسبانية، تفيد باقتراب رحيل الفرنسي بول بوجبا عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. 

وسينتهي عقد بوجبا مع فريق مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، لذلك تحاول الإدارة معه تجديد عقده خشية رحيله في العام المقبل مجاناً.

وسيكون ناديي ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي هم الأقرب لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2022.

حيث كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن جزء من خطة ريال مدريد لسوق الانتقالات المقبل سيعتمد على اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم الصيف القادم للتعاقد معهم، والأمر ذاته سينطبق على باريس سان جيرمان في حالة الثنائي بول بوجبا وكريستيانو رونالدو.

وبالتأكيد سيكون الفيصل في هذه المنافسة هو الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب، والفريق الباريسي مشهور بعروضه الضخمة القادرة على جذب اللاعبين بسهولة، فهل سيكون ريال مدريد قادر على خطف الصفقة من باريس سان جيرمان؟.

ويحاول إدارة فريق مانشستر يونايتد جاهدة الإبقاء على بوجبا في صفوف الفريق الذي سيعاني بشدة إذا رحل، حيث عرض على اللاعب راتباً أسبوعياً يقدر بـ 400 ألف استرليني، ليتجاوز بذلك راتب الحارس الإسباني دي خيا البالغ 375 ألف استرليني.

بول بوجبا لديه العديد من الانجازات مع الشياطين الحمر، فهو عنصر أساسي من الفريق أن لم يكون الأهم، وسيحاول إدارة يونايتد فعل كل ما بوسعها لأستمرار اللاعب.

لاعب الوسط الفرنسي صاحب الـ28 عام، أنضم لأول مرة مع فريق مانشستر يونايتد موسم 2010‪-‬2011، ورحل الموسم التالي لفشله في أثبات نفسه، ولكن بعد تألق مع فريق يوفنتوس الإيطالي، عاد مرة آخري للشياطين الحمر گ أغلي صفقة في تاريخ النادي حتي وقتنا هذا مقابل 89 مليون استرليني.

ومن ذلك الوقت، قضي مع الفريق خمس مواسم، ظهر في 199 لقاء نجح خلالهم في تسجيل 38 هدف،كما صنع أربعة أهداف في أول مباريات مانشستر يونايتد هذا الموسم أمام ليدز يونايتد ليكون أول لاعب في تاريخ النادي يصل لهذا الرقم في مباراة واحدة في البريميرليج.

وللاعب عدة إنجازات لا تعد ولا تحصي أهمها: 

* جائزة الفتى الذهبي لعام 2013.
* نجح في الظهور في تشكيلة العام في الدوري الإيطالي 3 مرات
* حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم لعام 2014
* حصل على جائزة برافو لعام 2014
* كا من ضمن فريق العام من وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية 3 مرات 
* حصل على أفضل صانع ألعاب الدوري الإيطالي لعام 2015–16 
*  كان من ضمن تشكيلة الموسم الدوري الأوروبي لموسم 2016–17
* حصل على لاعب الموسم في الدوري الأوروبي لموسم 2016–17
* كان في المركز العاشر جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2015
* فريق العام من اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في  الدوري الإنجليزي الممتاز 2018–19

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد ريال مدريد بوجبا باريس سان جيرمان

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