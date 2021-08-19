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شاهد.. مفيد فوزي يروي معاناته من مرض السكر: "الإبرة لا تزال في جيبي"

الخميس 19/أغسطس/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الإعلامي مفيد فوزي، كواليس معاناته من مرض السكري، قائلًا "الإبرة لا تزال في جيبي".

وقال "فوزي" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس: "رفيقي في الحياة كان القلم، ثم صار رفيقي هذه الإبرة اللي بتدخل جسمي ثلاث مرات يوميًا قبل الفطار والغداء والعشاء".

وأضاف: "منذ 1964 تعلقت بهذه الإبرة، وأصبحت نمط حياة، وصار الأنسولين سيستم للحياة بعدما صار السكر معشش جوايا".

من جانبه قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض السكري والباطنة بجامعة هارفارد، إن النوع الأول من مرض السكر هو مرض مناعي يدمر البنكرياس ولا يفرز الجسم أنسولين ويجب أن يستمر المريض على الأنسولين مدى الحياة وهي حالة الإعلامي مفيد فوزي.

وأضاف أن النوع الثاني من مرض السكر مرتبط بالسمنة وعلاجه بسيط جدا وهو تخفيض الوزن، مؤكدًا أن هناك بحث أثبت أن تخفيض الوزن 7% فقط يساعد العلاج بصورة كبيرة.

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