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أسعار النفط تواصل التراجع للجلسة السادسة على التوالي

الخميس 19/أغسطس/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
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واصلت أسعار النفط  التراجع اليوم الخميس، للجلسة السادسة على التوالي، لتصل إلى مستويات منخفضة لم تشهدها منذ مايو وسط إحجام من المستثمرين بسبب مخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا وعلى خلفية ارتفاع الدولار.

وانتعشت سوق النفط طوال النصف الأول من 2021، لكنها خسرت حوالي 15% منذ أوائل يوليو.

 وأثرت الموجة الأخيرة من الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم على نشاط السفر العالمي مع تهديد النشاط الاقتصادي في الوقت الذي يستعد فيه كبار منتجي النفط لزيادة المعروض.

وخسر خام برنت 1.78 دولار بما يعادل 2.6% ليبلغ سعر التسوية 66.45 دولار للبرميل بعد أن لامس 65.57 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 21 مايو.

وهبط أكثر العقود نشاطا لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.71 دولار أو 2.6% إلى 63.50 دولار للبرميل.

وهبط في وقت سابق إلى 62.41 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 21 مايو أيضا.

وانخفض كلا الخامين القياسيين لستة أيام متتالية في أطول سلسلة خسائر متصلة لهما منذ فبراير 2020.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة دلتا من فيروس كورونا في المناطق التي تكون فيها معدلات التطعيم منخفضة تسرع وتيرة انتقال كورونا.

وارتفعت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وبلغ الدولار أعلى مستوياته في تسعة أشهر اليوم، وذلك بعد يوم من صدور محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي والذي أظهرت أن صانعي السياسة يفكرون في تقليص التحفيز الذي جرى تبنيه في مرحلة الجائحة هذا العام.

وارتفاع الدولار يجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

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