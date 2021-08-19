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"س وج".. معلومات لا تفوتك عن الجامعات الأهلية

الخميس 19/أغسطس/2021 - 10:58 م
الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية
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تحتل الجامعات الأهلية مكانة كبيرة بين طلاب الثانوية العامة الذين انتهوا من تأدية امتحاناتهم وحصلوا على نتائجهم، لما تقدمه من قيمة تعليمية كبيرة.

الجامعات الأهلية في جمهورية مصر العربية

وتشغل الجامعات الأهلية اهتمامات الطلاب عند تسجيل تنسيق 2021، ولاسيما في المرحلة الأولى حيث يملؤن رغباتهم المرتبة من الأهم حسب أنياتهم وكموحاتهم.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لروادها الكرام من طلبة الصفا الثالث الثانوي طلاب المرحلة الأولى كل ما يهمهم عن الجامعات الأهلية في السطور التالية:

ما هو عدد الجامعات الأهلية؟

توجد 4 جامعات الأهلية في جمهورية مصر العربية، هي جامعة الجلالة، الملك سلمان الدولية، والمنصورة الجديدة إلى جانب العلمين الدولية.

ما هي أهداف الجامعات الأهلية في مصر؟

تسعى الجامعات الأهلية المصرية إلى خلق مناخ تنافسي عالمي، يحافظ على الهوية المصرية، وتوطيد الروابط مع مختلف الدول العربية والأفريقية، حيث تقدم تعليما ذو مستوى عالٍ يقوم على الابتكار.

من لهم الحق في الالتحاق بالجامعات الأهلية؟

تقبل الجامعات الأهلية طلاب الثانوية العامة المصرية، وحاملي الشهادات المعادلة المصرية والعربية والأجنبية سواء من داخل أو خارج مصر.

ما هي مجالات الجامعات الأهلية؟

وتتضمن الجامعات الأهلية عدة مجالات منها الطب بمختلف أقسامه والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الهندسية والسياحة والفنادق والزراعات.

ما هي مصروفات الجامعات الأهلية في مصر؟

تختلف مصروفات الجامعات الأهلية في مصر باختلاف الكليات، وهو ما نرصده لحضراتكم في السطور التالية:

كليات الطب 105 آلاف جنيه.

كليات العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه.

طب الأسنان 97 ألف جنيه.

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه.

الدراسات القانونية 45 ألف جنيه.

 والسياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

الفنون 50 ألف جنيه.

العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

العلوم الإدارية 46 ألف جنيه.

الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.

العلوم الهندسية 69 ألف جنيه.

العمارة 69 ألف جنيه.

الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه.

الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه.

علوم التمريض 31 ألف جنيه.

 علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

لعلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه.

علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

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