زوج أكبر طالبة بالثانوية العامة: فخور بنجاحها



وأشار "عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه نظرا لظروف عائلية لم تتمكن من استكمال تعليمها، لافتا إلى أن لديهم 5 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، معربا عن فخره بما حققته زوجته من نجاح في الثانوية العامة.



وكشف أنه كتب "البوست" الذي انتشر على السوشيال ميديا قبل أن يلتقي بها في المنزل، معلقا: "كتبت البوست قبل ما أقابلها كنت عايز أهديها"، لافتا إلى أن زوجته رسبت في مادة الفرنساوي وهو ما أحزنها كثيرا.



كشف محمد سليمان عمر، زوج أكبر طالبة بالثانوية العامة، تفاصيل التحاق زوجته بالثانوية العامة في هذا العمر، قائلا: "كان حلم قديم عندها وهى عندها 15 سنة".