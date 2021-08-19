اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، موقفه من استقطاب حكام أجانب لمباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولتي كأس مصر وكأس السوبر.





وكان مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماع أمس أصدر على إثره بيان ناري تمسك فيه بخوض مبارياته المقبلة تحت إدارة التحكيم الأجنبي.





ورفض مجلس الجبلاية طلب النادي الأهلي بصورة رسمية، مؤكدًا على أنه لن يلجأ للحكام الأجانب حسب قراراه المتبع منذ توليه مسؤولية إدارة الاتحاد المصري.





وأكد مجلس الجبلاية على ثقته في التحكيم المصري ويدعمه بصورة كبيرة، على أن يتم تطوير استخدام تقنية الفيديو بالموسم الجديد.



