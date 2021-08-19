أعلن نادي اتلتيكو مدريد، ضم حارس المرمى الفرنسي بنيامين ليكومتي قادماً من موناكو على سبيل الإعارة لموسم واحد.



وعلى هذا النحو، سيكون ليكومتي (30 عاماً) بديلاً للحارس السلوفييني يان أوبلاك، الأساسي في تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، بعد انتقال الكرواتي إيفو غربيتش من "الروخيبلانكوس" إلى ليل على سبيل الإعارة مع توفر خيار للشراء.



واحتفى "الأتلتي" في بيان له بانضمام الحارس الفرنسي إزاء تميزه في التعامل مع الكرات الطائرة نظراً لطوله البالغ 187 سم.



وهذه ثالث صفقة يوقعها الفريق المدريدي خلال هذا الموسم، إلى جانب لاعب خط الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول والجناح البرازيلي ماركوس باولو، على الرغم من أن الأخير سيلعب على سبيل الإعارة في فاماليساو البرتغالي خلال هذا الموسم في حين لا يزال اتلتيكو يبحث عن مهاجم في السوق لإكمال تشكيلته.