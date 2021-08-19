Advertisements

استشاري: هذه مواصفات الكورسات الغذائية السليمة (فيديو)

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الكورسات الغذائية السليمة تحتوي على نباتات طبية آمنة، لا تحتوي على أية مواد صناعية، وتساهم في تقليل الشهية، مشيرًا إلى أن الكورسات العلاجية لمريض السمنة تعمل على تكسير الخلايا الدهنية وتحويلها لطاقة، مضيفًا أن الكورس الدوبل يزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة تعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم.

وأضاف "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مريض السمنة يزداد في الوزن يوميا، وذلك الذي يسبب تحول السعرات الحرارية إلى الدهون فيما بعد، مشيرًا إلى أنه يوجد فيتامينات ونباتات تساعد على تقوية الجسم والشعر والأظافر أيضًا، وهذه النباتات لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان أيضًا، وذلك وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن العالم أصبح يلجأ مؤخرا إلى النباتات الطبيعية من أجل فقدان وزنه، مشيرًا إلى أن كورس "الحرق الدوبل" يعطي نسبة حرق أكثر للجسم، حتى لا يعطي فرصة لثبات وزن الجسم، لافتًا إلى أن النباتات الطبية ذات الألياف الغذائية عندما يتم تناولها تقوم باستخراج مادة مضادة للسرطانات.

الكلمات المفتاحية

نصائح غذائية التغذية العلاجية التغذية الصحيحة التغذية السليمة اخبار مصر

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

منذ حوالي 5 ساعات

بايرن ميونخ يحدد سعر التخلي عن ليفاندوفسكي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ ساعة و 9 دقيقة

تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس غدا الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

بوكتينيو يكشف عن فرص ميسي ونيمار للمشاركة أما بريست في الدوري الفرنسي

منذ أقل من ساعة

باريس يرد على الأرقام المتداولة بشأن بيع قمصان ميسي

منذ ساعة و 26 دقيقة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. إدارة الأهلي تحسم موقفها من رحيل محمد الشناوي

منذ ساعة و 26 دقيقة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي يحدد شرطه لرحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

استشاري: تعويد الطفل على النظام الغذائي الصحي يمنع من إصابته بمرض السمنة (فيديو)

استشاري يكشف فوائد النباتات الطبية في خفض الوزن

استشاري تغذية: خفض الوزن يٌقلل من معدل الإصابة بالسرطان (فيديو)

استشاري: السمنة مقدمة للإصابة بـ80% من الأمراض

استشاري تغذية: خفض الوزن يزيد المناعة ويقلل آلام الظهر والركبتين

استشاري تغذية: هذه المواد تزيد من حرق الدهون دون مجهود

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:05 م

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

10:17 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

الأهلي يحدد شرطه لرحيل نجمه إلى بيراميدز

10:31 م

باريس يرد على الأرقام المتداولة بشأن بيع قمصان ميسي

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان