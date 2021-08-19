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أول تعليق من نجم بيراميدز بعد الفوز على أسوان بالدوري

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف إسلام عيسى لاعب فريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه فريق الكرة لبيراميدز بهدفين دون مقابل على حساب أسوان وتسجيله الهدفين، موضحا أن الفريق قدم مواجهة قوية واستحق الفوز والثلاث نقاط.

أشار عيسى إلى أن الفريق نجح في تعويض نتائجه الأخيرة وحقق انتصارين متتاليين في الدوري، وبغض النظر عن تسجيله للهدفين ولكنه سعيد بشدة بالأداء والفوز والثلاث نقاط، موضحا أن النتائج لم تكن مرضية واللاعبون تعاهدوا على التعويض والعودة بقوة وختام الدوري بصورة التي يستحقها بيراميدز. 

شدد وعيسي على أن الفريق يريد أن يصبح في المركز الثالث وإنهاء البطولة في هذا المركز، موضحا أنه يتمنى التواجد مع المنتخب في المعسكر المقبل لرغبته في تقديم نفسه بالصورة اللائقة ومساعدة المنتخب في مشواره المقبل بتصفيات كأس العالم.

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