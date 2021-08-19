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غرفة عجمان تبحث تطوير العلاقات التجارية مع سيراليون

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
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بحث حمد بن راشد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان مع سعادة رشيد سيساي سفير جمهورية سيراليون لدى الدولة أطر التعاون، وأفضل السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية بين الجانبين.

كما تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة عجمان وبحضور سعادة سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، و مروان حارب العرياني مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية مناقشة إمكانية فتح أسواق تجارية بين عجمان وجمهورية سيراليون وتطوير التبادل التجاري بما يسهم بإيجاد فرص استثمارية لرجال أعمال الطرفين.

ورحب نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عجمان بهذه الزيارة التي تسهم في تطوير العلاقـات بين الطرفين في المجالات كافة بشكل عام، والجوانب الاقتصادية والتجارية، مؤكداً حرص غرفة تجارة وصناعة عجمان على تفعيل أطر التعاون الاقتصادي، وتعزيز التبادل التجاري مع جمهورية سيراليون وبالشكل الذي يصب في مصلحة الجانبين .

ومن جانبه أكد سعادة سالم السويدي على أهمية هذه الزيارات المتبادلة في تعزيز العلاقات الثنائية، والتبادل التجاري بين الطرفين في المستقبل، مبدياً استعداد الغرفة لتقديم كافة المعلومات والخبرات، والحوافز والتسهيلات التي تسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين، وتمكنهم من التعرف على الفرص الاستثمارية بما يتماشى وجهودها لترويج الفرص الاستثمارية، والبحث عن اسواق جديدة تدعم استمرارية تطور قطاعات الاعمال فيها.

وقال مروان حارب العرياني:" ركز اللقاء على استعراض الحوافز التي تقدمها إمارة عجمان للمستثمرين الأجانب، حيث تم تسليط الضوء على البيئة المحفزة للأعمال في الامارة، والجهود التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات فيها لتوفير بيئة جاذبة من خلال تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز كافة المتطلبات التي تمكن رجال الاعمال والمستثمرين من البدء في مشروعاتهم التجارية والاقتصادية." .

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