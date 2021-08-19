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رابط التقديم لكلية الشرطة 2021 بعد الثانوية العامة والتنسيق
الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:09 م
محمد عبدالعظيم الشيخ
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تقديم كلية الشرطة 2021 بعد الثانوية العامة حيث تعد من أهم الكليات التي يحرص الجميع على التقديم فيها منذ اعلان نتائج الثانوية العامة، ويبدء الجميع في البحث المختلف عن شروط الكلية وكيف يمكن أداء إختبارات القدرات التي تؤهل الطالب للالتحاق بكلية الشرطة، والمجموع الخاص بها، فتعد من أفضل الكليات التي تتيح لك العمل في افضل الاماكن علي الاطلاق.
شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2021
تعتبر من أهم الكليات في مصر والتي تضع مجموعة من الشروط التي تؤهلك للالتحاق بها، والتي يكون أهم تلك الشروط أن يكون الطالب مصري الجنسية ولا يحمل أي جنسيات أخرى بجانب المصرية، أن يكون صاحب سيرة محمودة وسلوك حسن، أن يكون الطالب لم يسبق له احكام جنائية او اي عقوبات مخلة بالشرف، الا يقل طول المتقدم عن ١٧٠ سم، ألا يكون تعد سن الـ ٢٢ عام.
تنسيق كلية الشرطة 2021
اعلنت وزارة الداخلية على لسان المتحدث الرسمي الخاص بها ان الوزارة حددت الحد الادني للقبول بكلية الشرطة وهو مجموع ٦٥٪ لهذا العام، لجميع الطلاب من مختلف أقسام الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، حيث يتم فتح باب التقديم في الأيام القادمة على أن يكون الطالب اجتاز امتحانات القدرات التي تم الإعلان عنها مسبقاً.
رابط التقديم والالتحاق بكلية الشرطة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن التقديم في كلية الشرطة هذا العام سوف يكون من خلال رابط الموقع الخاص بوزارة الداخلية، والتي شملت جميع التفاصيل التي تخص الالتحاق بالكلية وشرحها بشكل كامل، سوف تجد علي الموقع جميع المعلومات التي تحتاجها للالتحاق بكلية الشرطة.
يمكنك الآن البدء في أداء الاختبارات الخاص بالقدرات البدنية والتي تساعدك في التأهل لكلية الشرطة، حيث تكون فرصتك كبيرة إذا كنت من المستوفين للشروط السابق ذكرها بالاعلي.
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