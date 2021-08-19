Advertisements

رابط التقديم لكلية الشرطة 2021 بعد الثانوية العامة والتنسيق

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:09 م
كلية الشرطة
كلية الشرطة
محمد عبدالعظيم الشيخ
Advertisements
تقديم كلية الشرطة 2021 بعد الثانوية العامة حيث تعد من أهم الكليات التي يحرص الجميع على التقديم فيها منذ اعلان نتائج الثانوية العامة، ويبدء الجميع في البحث المختلف عن شروط الكلية وكيف يمكن أداء إختبارات القدرات التي تؤهل الطالب للالتحاق بكلية الشرطة، والمجموع الخاص بها، فتعد من أفضل الكليات التي تتيح لك العمل في افضل الاماكن علي الاطلاق.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2021

تعتبر من أهم الكليات في مصر والتي تضع مجموعة من الشروط التي تؤهلك للالتحاق بها، والتي يكون أهم تلك الشروط أن يكون الطالب مصري الجنسية ولا يحمل أي جنسيات أخرى بجانب المصرية، أن يكون صاحب سيرة محمودة وسلوك حسن، أن يكون الطالب لم يسبق له احكام جنائية او اي عقوبات مخلة بالشرف، الا يقل طول المتقدم عن ١٧٠ سم، ألا يكون تعد سن الـ ٢٢ عام.

تنسيق كلية الشرطة 2021

اعلنت وزارة الداخلية على لسان المتحدث الرسمي الخاص بها ان الوزارة حددت الحد الادني للقبول بكلية الشرطة وهو مجموع ٦٥٪؜ لهذا العام، لجميع الطلاب من مختلف أقسام الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، حيث يتم فتح باب التقديم في الأيام القادمة على أن يكون الطالب اجتاز امتحانات القدرات التي تم الإعلان عنها مسبقاً.

رابط التقديم والالتحاق بكلية الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن التقديم في كلية الشرطة هذا العام سوف يكون من خلال رابط الموقع الخاص بوزارة الداخلية، والتي شملت جميع التفاصيل التي تخص الالتحاق بالكلية وشرحها بشكل كامل، سوف تجد علي الموقع جميع المعلومات التي تحتاجها للالتحاق بكلية الشرطة.

يمكنك الآن البدء في أداء الاختبارات الخاص بالقدرات البدنية والتي تساعدك في التأهل لكلية الشرطة، حيث تكون فرصتك كبيرة إذا كنت من المستوفين للشروط السابق ذكرها بالاعلي.

الكلمات المفتاحية

موقع كلية الشرطة موعد التقديم كلية الشرطة كلية الشرطة 2021 كلية الشرطة شروط كلية الشرطة رابط موقع كلية الشرطة رابط التقديم بكلية الشرطة تنسيق كلية الشرطة 2021 تنسيق كلية الشرطة الثانويه العامة التقديم لكلية الشرطة 2021

أخبار تهمك

تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس غدا الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

بوكتينيو يكشف عن فرص ميسي ونيمار للمشاركة أما بريست في الدوري الفرنسي

منذ أقل من ساعة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بايرن ميونخ يحدد سعر التخلي عن ليفاندوفسكي

منذ أقل من ساعتين

باريس يرد على الأرقام المتداولة بشأن بيع قمصان ميسي

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إدارة الأهلي تحسم موقفها من رحيل محمد الشناوي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحدد شرطه لرحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ ثلث ساعة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد فتح باب الالتحاق بكلية الشرطة.. الشروط والمستندات وكيفية التقديم عبر الإنترنت

للدفعة الجديدة.. شروط الالتحاق بكلية الشرطة والاختبارات المقررة

"التقديم آخر يوليو".. تعرف على شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2019

تعرف على شروط الالتحاق بكلية الشرطة والأوراق المطلوبة ومواعيد التقديم والاختبارات

شروط القبول بكلية الشرطة | تعرف على الشروط العامة للالتحاق لهذا العام وموعد التقديم لكلية الشرطة 2020

كل ما تريد معرفته عن الالتحاق بكلية الشرطة لحاصلي الثانوية من الخارج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:05 م

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

10:17 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

الأهلي يحدد شرطه لرحيل نجمه إلى بيراميدز

10:31 م

باريس يرد على الأرقام المتداولة بشأن بيع قمصان ميسي

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان