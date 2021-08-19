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استخراج 3 جثث من تحت أنقاض العقار المنهار بدمنهور (فيديو وصور)

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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انتشل قبل قليل، رجال الحماية المدنية بالبحيرة، عدد ٣ جثث من منزل دمنهور المنهار،  ويكثف رجال الحماية المدنية من جهودهم لانتشال باقي جثث الضحايا بمنطقة شارع السجن، وأكد أحد شهود العيان أن المنزل يسكن به  ٦ أسر وكان صدر له قرار إزالة حتى سطح الأرض ولم يتم تنفيذه.

وانهار قبل قليل، منزل مكون من ٥ طوابق بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف لمحاولة استخراج جثث الضحايا، وبسؤال أحد شهود العيان أكد أن المنزل صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض ولم ينفذ.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة دمنهور، يفيد بسقوط منزل مكون من ٥ طوابق مأهول بالسكان "منزل زغلولة" خلف شارع السجن، وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف، وجاري إزالة أنقاض الحادث واستخراج جثث الضحايا.
استخراج 3 جثث من تحت أنقاض العقار المنهار بدمنهور (فيديو وصور)
استخراج 3 جثث من تحت أنقاض العقار المنهار بدمنهور (فيديو وصور)
استخراج 3 جثث من تحت أنقاض العقار المنهار بدمنهور (فيديو وصور)
استخراج 3 جثث من تحت أنقاض العقار المنهار بدمنهور (فيديو وصور)
استخراج 3 جثث من تحت أنقاض العقار المنهار بدمنهور (فيديو وصور)
استخراج 3 جثث من تحت أنقاض العقار المنهار بدمنهور (فيديو وصور)
استخراج 3 جثث من تحت أنقاض العقار المنهار بدمنهور (فيديو وصور)
استخراج 3 جثث من تحت أنقاض العقار المنهار بدمنهور (فيديو وصور)

الكلمات المفتاحية

دمنهور انهيار عقار استخراج جثث

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