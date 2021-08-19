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مصطفى بسيط يقدم أولى تجاربه الغنائية من خلال ألبوم "مش نافع"

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يستعد الفنان مصطفى بسيط تقديم أغنية له تحمل اسم "متوحشة" والتي تعد أولى تجاربه الغنائية.

"متوحشة" غناء مصطفى بسيط وحودة ناصر ومؤمن نور.



وتعد هذه هي التجربة الأولى لمصطفى بسيط في الغناء حيث أنه لم يقم بعمل أو تجربه مماثله من قبل ويقدم فيها " بسيط" عدد من الأغاني ضمن ألبوم يحمل اسم ( مش نافع ) على عكس عالم التمثيل دراما وسينما.

وقدم عدد من الأعمال للتليفزيون مثل ( عفاريت عدلي علام مع الزعيم عادل امام - لمعي القط مع النجم محمد امام - أبو عمر المصري مع النجم احمد عز - احسن اب مع النجم علي ربيع ) كما شارك في بعض الأعمال السينمائية مثل ( اوشن ١٤ - هروب اضطراري )
الي جانب التجارب المسرحيه مع اصدقاؤه في فريق مسرح مصر.

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