تشكيل الزمالك المنتظر ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري





يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مباراة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا ضمن إطار منافسات الجولة الثانية و الثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا كليوباترا





وتغلب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز على وادي دجلة بهدف نظيف سجله مروان حمدي.





و من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا ضمن إطار منافسات الجولة الـ32 في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبلة 20- 8- 2021.





و تنقل مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بالجولة الثانية و الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حصريآ عبر قناة أون تايم سبورتس 1.





و من المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالآتي:-





حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"





الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي





الوسط: طارق حامد – إمام عاشور





أمامهما: أشرف بنشرقي – أوباما – أحمد سيد "زيزو"





الهجوم: سيف الدين الجزيري.



