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أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد عبور أسوان بالدوري

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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قال اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه يتمنى التوفيق لأسوان في المرحلة المقبلة، لأنه فريق مميز للغاية، والمباراة أمامه لم تكن سهلة مطلقا كونه يتمسك بأمل البقاء في الدوري، وكان مهما بالنسبة له كمدرب أن يحقق الفوز الثاني على التوالي.

شدد المدرب على أن الفريق ارتكب العديد من الأخطاء في مواجهة أسوان وهو كم الأخطاء الأكبر منذ توليه المهمة، موضحا أنه سعيد رغم ذلك بتطور الأداء بصورة جيدة وكان هدفه أن يتطور أداء الفريق من مباراة لأخرى وأن يتعامل اللاعبون مع طريقة اللعب بالصورة المطلوبة، موضحا أن الأداء في المباريات الأخيرة كان جيدا ولكن في النهاية يحدث التعادل، وطريقة النجاح مطلوب الانتهاء منه ومواصلة العمل والفوز مباراة تلو أخرى، وفخور بلاعبيه ومستواهم وتطورهم وبوجودهم الفريق بإمكانه المنافسة على لقب الدوري في المواسم المقبلة.

أشار المدير الفني إلى أن النادي ليس هدفه المركز الثالث ولكنه كان يأمل في المنافسة على اللقب ولكن في ظل النتائج المتغيرة خلال الموسم، بات الهدف هو إنهاء الدوري بأربعة انتصارات متتالية ثم التحضير جيدا لمواجهة سموحة في الدور المقبل ببطولة كأس، مشيرا إلى أنه يأمل وجود عدد كبير من لاعبي بيراميدز في صفوف المنتخب الوطني خلال معسكره المقبل استعدادا لتصفيات كأس العالم لأنهم يستحقون بالفعل التواجد الدولي.

المدرب أكد أن بيراميدز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى في جميع المراكز، موضحا أن تولى مهمة تدريب الفريق في توقيت صعب للغاية، في ظل غياب عدد كبير من نجوم الفريق بسبب الإصابات ومع ذلك تعامل مع الأمر، ويشعر بأنه محظوظ لتولي المهمة في هذا التوقيت وبناء الأساس الجيد للموسم الجديد الذي يأمل بيراميدز في الفوز خلاله بجميع الألقاب، لأن ذلك هو هدف النادي الرئيسي.

أوضح أنه سعيد بشدة بمستوى الثنائي الشاب إبراهيم عادل ومحمود صابر كونهما من الشباب صاحب المستقبل الكبير ويتمنى وجود عدد آخر من الشباب في الفترة المقبلة بنفس المستوى، ويتمنى أن يستمر عادل وصابر في تقديم نفس الأداء والمستوى خلال الفترة المقبلة، وإذا وجد الوقت المناسب لمتابعة الناشئين بالنادي سيتابعهم بالصورة الجيدة ويختار الأفضل منهم للتدريب مع الفريق.

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