ننشر أسماء المصابين بحادث أبو الريش في أسوان



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان وفي ظل توجيهات الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان ومتابعة الدكتور عصام ابو المجد مدير الجراحة بالمستشفي الجامعي الذي والدكتور شريف فراج نائب المدير التنفيذي والدكتور عمرو علم الدين مدير مستشفي الباطنة.



وأوضح الدكتور أشرف معبد بأن المصابين يبلغ عددهم ١٠ وهم:

أحمد حسين مصطفى 17 سنة وعبدالله نور مصطفي 15 سنة ويوسف عثمان مصطفى 19 سنة، وابتسام شهدي وردخان 49 سنة وكاترين حبيب 22 سنه وحسين ناصر محمد 55 سنه وناصر محمد زيدان 47 سنة وزينب ماهر أحمد 35 سنة ومكي حسين مكي 35 سنة وعبدالرؤف سيد محمد 56 سنة.

قال الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان إن المستشفى الجامعي بأسوان، استقبلت مصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص قبل كمين أبوالريش، وتم نقلهم إلى المستشفى عقب وقوع الحادث.وأشار إلى أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، وقامت المستشفى الجامعي بتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة بقسم الاستقبال والطوارئ.