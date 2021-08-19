Advertisements

ننشر أسماء المصابين بحادث أبو الريش في أسوان

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements
قال الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان إن المستشفى الجامعي بأسوان، استقبلت مصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص قبل كمين أبوالريش، وتم نقلهم إلى المستشفى عقب وقوع الحادث.

وأشار إلى أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، وقامت المستشفى الجامعي بتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة بقسم الاستقبال والطوارئ.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان وفي ظل توجيهات الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان ومتابعة الدكتور عصام ابو المجد مدير الجراحة بالمستشفي الجامعي الذي والدكتور شريف فراج نائب المدير التنفيذي والدكتور عمرو علم الدين مدير مستشفي الباطنة.

وأوضح الدكتور أشرف معبد بأن المصابين يبلغ عددهم ١٠ وهم: 
أحمد حسين مصطفى 17 سنة وعبدالله نور مصطفي 15 سنة ويوسف عثمان مصطفى 19 سنة، وابتسام شهدي وردخان 49 سنة وكاترين حبيب 22 سنه وحسين ناصر محمد 55 سنه وناصر محمد زيدان 47 سنة وزينب ماهر أحمد 35 سنة ومكي حسين مكي 35 سنة وعبدالرؤف سيد محمد 56 سنة.

الكلمات المفتاحية

حادث اسوان ابو الريش

أخبار تهمك

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إدارة الأهلي تحسم موقفها من رحيل محمد الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة خليفة فرجاني ساسي

منذ ساعة و 25 دقيقة

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

منذ أقل من ساعة

بوكتينيو يكشف عن فرص ميسي ونيمار للمشاركة أما بريست في الدوري الفرنسي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

باريس يرد على الأرقام المتداولة بشأن بيع قمصان ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان عن حكم مباراة الأهلي والمصري في الدوري

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحدد شرطه لرحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

جامعة أسوان تنظم ندوة صحية بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

رئيس جامعه أسوان: لقاح كورونا المستجد للأطقم الطبيه

انعقاد لجنة اختيار مديري العموم بجامعة أسوان

ننشر أسماء المصابين في حادثي كوم أمبو والخزان

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين في الطريق الزراعي بأسوان

إصابة الشيخ ادريسي فى حادث سيارة بأسوان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:05 م

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

12:01 ص

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

12:01 ص

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

10:17 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان