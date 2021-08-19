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اتحاد الكرة يرسل البطاقة الدولية لبادجي لنادي أميان

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم البطاقة الدولية للسنغالي أليو بادجي لاعب النادي الأهلي إلى إميان الفرنسي.

وانتقل أليو بادجي لنادي إميان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بشكل نهائي.

وكان مسؤولو أميان الفرنسي قد أكدوا في تصريحات إعلامية عدم قدرة بادجي على المشاركة في المباريات بدوري الدرجة الثانية بسبب عدم وصول البطاقة الدولية الخاصة به.

وأصبح من حق أليو بادجي المشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة بعد إرسال الاتحاد المصري البطاقة الدولية للاعب.

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