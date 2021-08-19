رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية تزور نادي العزيمة بالإسماعيلية





قامت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، اليوم الخميس، بزيارة نادي العزيمة بالإسماعيلية، وكان في استقبالها، أحمد الشركسي رئيس نادي العزيمة، علي عبدالعال نائب رئيس مجلس الإدارة، عماد شعبان أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة خالد عبدالسلام، أشرف حسن، رمضان السيد، سمير طنطاوي، عبير خلف، وكابتن محمد عطوه المدير التنفيذي.





وأعربت رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية، عن سعادتها بحفاوة الاستقبال، وأنشطة النادي والمجهودات المبذولة من مسؤولي نادي العزيمة.





وتضمنت الزيارة، اجتماع مع مسؤولي النادي، لبحث مقترح إنشاء مركز تدريب للاعبين ذوي الإعاقة الذهنية بمنطقة القناة، ويكون مقره الإسماعيلية، بالإضافة إلى طلب دعم النادي ولاعبيه.





ويعد نادي العزيمة واحدا من أقدم أندية ذوي الإعاقة بمصر، حيث أنشئ عام 1982، وساهم على مدار سنوات، في إخراج أبطال وبطلات في مختلف اللعبات الباراليمبية، ويشارك بخمسة من أبنائه في دورة الألعاب الباراليمبية طوكيو 2020، في لعبات الطائرة جلوس، تنس الطاولة، رفع الأثقال، ألعاب القوى، كرة الهدف.





وكان الاتحاد قد قرر، مد فترة قيد وتسجيل الهيئات الرياضية واللاعبين، للموسم الرياضي الجديد 2021-2022، لتصبح من 17 يوليو وتنتهي في 31 أغسطس الجاري، على أن تكون الفترة الثانية للتسجيل من يوم 1 سبتمبر المقبل وحتى 30 يونيو 2022.



