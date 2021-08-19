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أكبر طالبة بالثانوية العامة: "نفسي أدخل تربية.. ولهذا رسبت في الفرنساوي"

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت هناء موسى، أكبر طالبة بالثانوية العامة، إنها متزوجة منذ 21 عاما، ولديها 5 أبناء، اكبرهم يدرس في أحد المعاهد، لافتة إلى أنها كانت تتمنى أن تلتحق بالثانوي العام وتدخل الجامعة.

وأعربت "هناء"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، عن سعادتها بـ "البوست" الذي كتبه زوجها لها بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، قائلة: "نفسيتي كانت مدمرة ولما شفت كلامه فرحت وأعصابي هديت".

وكشفت أن سبب رسوبها في مادة الفرنساوي أنها لم تنتبه أن مدة الامتحان ساعتين حيث لم يكفي وقت الامتحان لتظليل الإجابة في "البابل شيت"، لافتة إلى أنها تتمنى الالتحاق بكلية التربية.

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