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أول قرار من تاكيس جونياس بعد فوز بيراميدز على أسوان

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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قرر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية لمدة يومين بعد الفوز على أسوان في الدوري الممتاز بهدفين دون مقابل.

وحقق بيراميدز الفوز على أسوان بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى ليرفع رصيده إلى ٤٩ نقطة، وهو الفوز الثاني على التوالي للفريق.

وتقرر أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية من يوم الأحد المقبل استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في لقاء الجولة ٣٣ من الدوري الممتاز والمحدد لها يوم الأربعاء المقبل.

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