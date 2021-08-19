الزمالك يقترب من حسم صفقة خليفة فرجاني ساسي

طالب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار حسين لبيب، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى في الموسم الجديد.





ويتواجد مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش، على رأس اهتمامات القلعة البيضاء للحصول على توقيعه وتعويض رحيل فرجاني ساسي بالموسم الجاري.





ويضغط المجلس الأبيض على المدير الفني، من أجل حسم موقفه من التعاقد مع اللاعب سواء انضمامه أو صرف النظر عن خدماته.





وكان فرجاني ساسي انتقل إلى صفوف الدحيل القطري بصفة رسمية عقب نهاية عقده مع الفارس الأبيض وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن استمراره.



