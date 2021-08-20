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صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن برشلونة الإسباني عرض على مانشستر سيتي الإنجليزي إجراء صفقة تبادلية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن برشلونة اقترح على مانشستر سيتي عقد صفقة تبادلية  من أجل التعاقد مع البرتغالي برناندو سيلفا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المان سيتي رفض ذلك لأنه يرغب في الحصول على المال فقط من أجل أن يتخلى عن نجمه البرتغالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برناردو أصبح مُرشحاً للرحيل عن السيتيزنز في الصيف الحالي بعد أن تعاقد مع الإنجليزي جاك جريليتش.

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