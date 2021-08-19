Advertisements

طالبان في شباك إسرائيل| المتحدث باسم الحركة يظهر على قناة إسرائيلية.. وهكذا برر الأمر

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
Advertisements

في صدمة لم تكن بالهينة، فبعد أن اجتاحت حركة طالبان أفغانستان بالكامل لتعلن سيطرتها على مقاليد الحكم جاءت الطامة الكبرى عبر انكشاف علاقاتها بالكيان الصهيوني المحتل "إسرائيل".

فمنذ اجتياح حركة طالبان للعتصمة كابل، وبدأت كافة وسائل الإعلام تسلط الضوء على حالات الهلع التي انتابت سكان العاصمة فيما رفع آخرون رايات النصر لخروج الأمريكان وعودة سيطرة الحركة.

طالبان في شباك إسرائيل

وكانت الصدمة عندما نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقرير ظهر فيه المتحدث باسم "طالبان" باللغة الإنجليزية محمد سهيل شاهين على قناة "كان" الإسرائيلية، حيث أنه كان قد تم إجراء هذا اللقاء في مقر إقامته بقطر.

وفي السياق ذاته، كان قد أجرى اللقاء المراسل روعي كايس، حيث أن التقرير الإسرائيلي الذي ظهر فيه "شاهين" كان قد تم الحديث فيه عن سيطرة الحركة على أفغانستان.

اعترافات إسرائيل

وكان الكيان المحتل على لسان مراسله روعي كايس كان قد اعترف بأنه لم يبلغ المتحدث باسم حركة طالبان باللغة الإنجليزية بأن المقابلة التي سوف يجريها هي لصالح وسيلة إعلام إسرائيلية.

وأكد "كايس" أنه قد أبلغ "شاهين" أن هذا اللقاء سوف يكون لصالح "كان ينوز"، فيما كان قد خرج المتحدق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ليعلن عدم معرفته بأن المقابلة قد تمت لصالح التلفزيون الإسرائيلي.

شاهين يتبرأ

وكتب شاهين في تغريديته:" أقوم بالعديد من المقابلات مع الصحفيين كل يوم بعد سقوط المراكز الإقليمية لأفغانستان والعاصمة كابل بيد الإمارت الإسلامية، ربما يتنكر بعض الصحفيين لكنني لم أجر مقابلة مع أي شخص قدم نفسه بأنه من وسائل الإعلام الإسرائيلية".

قصص مشابهة

وكانت قد أشارت شبكة "روسيا اليوم" إلى أن قصة المتحدث باسم طالبان أعادت للتذكير بمقابلات صحفية إسرائيلية مشابهة من حيث التخفي ومن بينها قصة جوناثان سباير، حيث أنه في عام 2013 كانت قد انتشرت صورة للصحفي الإسرائيلي مع مقاتلين من وحدات "حماية الشعب" الكردية.

وللمصادفة كان يعمل سباير متخفيا في سوريا والعراق ومع ذلك كان قد تمكن من إجراء لقاءات صحفية حتى مع وزراء سوريين بانتحالة شخصية مزيفة.  

الكلمات المفتاحية

محمد سهيل شاهين كان الاسرائيلية طالبان روعي كايس التلفزيون الاسرائيلي اسرائيل

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

منذ حوالي 6 ساعات

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. إدارة الأهلي تحسم موقفها من رحيل محمد الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

باريس يرد على الأرقام المتداولة بشأن بيع قمصان ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

الإعلان عن حكم مباراة الأهلي والمصري في الدوري

منذ أقل من ساعة

بوكتينيو يكشف عن فرص ميسي ونيمار للمشاركة أما بريست في الدوري الفرنسي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة خليفة فرجاني ساسي

منذ ساعة و 25 دقيقة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحدد شرطه لرحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

وفد من حركة طالبان يزور بكين لإجراء محادثات مع مسؤولين صينيين

متحدث باسم طالبان: نجري محادثات تهدف إلى تشكيل "حكومة إسلامية منفتحة وشاملة"

طالبان: أكثر من 90% من المباني الحكومية في كابل باتت تحت سيطرة الحركة

رويترز: 5 قتلى على الأقل في إطلاق النار بمحيط مطار كابل

"إنترفاكس": اتصالات روسية أمريكية بشأن تطورات أفغانستان

ماكرون يترأس اجتماعا لمجلس الدفاع الفرنسي لبحث تطورات أفغانستان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:05 م

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

12:01 ص

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

12:01 ص

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

10:17 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان