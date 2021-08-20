بهذه الطريقة.. محمد لطفي يستعيد ذكرياته مع الراحل أحمد زكي

استعاد الفنان محمد لطفى ذكرياته مع النجم الراحل أحمد زكي، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





ونشر محمد لطفى صورة له من كواليس فيلم كابوريا، وظهر فيها برفقة النجم أحمد زكي والنجمة رغدة وعلق "مين بيحب الفيلم ده هعرف من اللايكات"





يذكر أن آخر أعمال محمد لطفي مسلسل "بين السما والأرض"، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى