أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20-8-2021

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة، في محلات الصاغة مع توقعات بقفز في سعر المعدن الأصفر خلال التعاملات، وجاءت أسعار الذهب في مصر كالآتي:

سعر جرام عيار 21 نحو 785 جنيهًا .

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 772.5 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 24 نحو 897.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 6280 جنيهًا

اسعار الذهب العالمية:

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس تراجعا مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في شهور بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه سيبدأ تقليص تحفيزه الخاص بفترة الجائحة هذا العام.









وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1779.52 دولار للأوقية (الأونصة) .









ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1779.50 دولار.









وصعد مؤشر الدولار إلى ذروة أكثر من تسعة أشهر مما جعل الذهب باهظ الثمن لحائزي العملات الأخرى.









وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.26 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 1.2 بالمئة إلى 982.94 دولار للأوقية.







