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الإعلان عن حكم مباراة الأهلي والمصري في الدوري
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:03 ص
محمد الصو
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي، بالدوري العام.
وأسندت لجنة الحكام المباراة إلى الحكم الدولي محمد عادل، ويعاونه أحمد توفيق ويوسف البساطي، حكام مساعدين وجلال أحمد حكم رابع.
كما يتولى أحمد الغندور مسؤولية تقنية الفيديو على أن يساعده محمود ناجي، خلال اللقاء المرتقب بين الفريقين بالدوري المصري.
ويلتقي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، مساء غدٍ الجمعة على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.
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