الإعلان عن حكم مباراة الأهلي والمصري في الدوري





وأسندت لجنة الحكام المباراة إلى الحكم الدولي محمد عادل، ويعاونه أحمد توفيق ويوسف البساطي، حكام مساعدين وجلال أحمد حكم رابع.





كما يتولى أحمد الغندور مسؤولية تقنية الفيديو على أن يساعده محمود ناجي، خلال اللقاء المرتقب بين الفريقين بالدوري المصري.





ويلتقي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، مساء غدٍ الجمعة على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي، بالدوري العام.