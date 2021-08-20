الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد الحنفي لإدارة مواجهة الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز





ويتكون طاقم التحكيم للمباراة من:

محمد الحنفي حكما للساحة محمد عبد المجيد مساعدا أول

عمر فتحي مساعدا ثانيا

أشرف مسعد حكما رابعا

طارق مجدي حكم فيديو

محمد يوسف مساعد حكم فيديو.





ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة التاسعة غدا الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة رقم ٣١ من مسابقة الدوري المصري الممتاز.