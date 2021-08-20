وزير قطاع الأعمال يكشف موعد إنتاج السيارة الكهربائية (فيديو)

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أنه سيتم فتح باب حجز السيارة الكهربائية في يناير المقبل، متوقعًا بداية الإنتاج التجاري للسيارة في الربع الثالث لعام 2022، بحيث يتم تسليم الحاجزين سيارتهم فور بداية الإنتاج.





وأشار "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إلى أن هناك توجه لإنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة لشحن السيارات الكهربائية، مما يعني إمكانية شحن 6 آلاف سيارة في نفس الوقت، معلقا: "دي البداية وهنتوسع أكتر".



