Advertisements

تعليق ناري من رامي رضوان على شائعات تدهور الحالة الصحية لـ"مؤمن زكريا"

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:17 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
علق الإعلامي رامي رضوان، على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بخصوص تدهور الحالة الصحية للاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر مؤمن زكريا.

وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "أسرة مؤمن زكريا بدأت تلاقي بعض الأخبار المنشورة أن حالة مؤمن تدهورت وأن الموضوع بيسوء أكثر وكلام دمه تقيل جدًا".

وأضاف: "مؤمن جاله دوخة ووقع في البيت وحصله ارتجاج في المخ، ولكن حالته تحسنت ووالد مؤمن نفسه نفى كل ما تردد خلال الساعات الماضية وهو موجود في بيته وبقاله أكثر من أسبوع".

وتابع: "لازم يكون فيه تدخل من الجهات المعنية ونقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة ولابد أن يكون هناك تدخل، ايه الغرض من مثل هذه الأغراض، لازم الحس الإنساني يسبق السبق الصحفي، يعني السبق ميكونش على حساب الحالة النفسية لأسرة المريض، ونعتذر لأسرته وننشاد حضرتكم بالدعوة له وربنا يقومه بالسلامة ويرجع ينور الملاعب قريبا".

الكلمات المفتاحية

مؤمن زكريا حالة مؤمن زكريا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. إدارة الأهلي تحسم موقفها من رحيل محمد الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة خليفة فرجاني ساسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

باريس يرد على الأرقام المتداولة بشأن بيع قمصان ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

بوكتينيو يكشف عن فرص ميسي ونيمار للمشاركة أما بريست في الدوري الفرنسي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحدد شرطه لرحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

منذ أقل من ساعة

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

خاص.. الأهلي يمنح مؤمن زكريا مستحقاته المالية كاملة بفرمان محمود الخطيب

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

تطورات الحالة الصحية للنجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز

رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

حالتها غير مستقرة.. رحلة دلال عبدالعزيز مع كورونا

لهذا السبب..إيمان العاصي تتصدر تريند "جوجل"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:05 م

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

12:01 ص

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

12:01 ص

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

10:17 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان