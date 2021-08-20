تعليق ناري من رامي رضوان على شائعات تدهور الحالة الصحية لـ"مؤمن زكريا"

علق الإعلامي رامي رضوان، على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بخصوص تدهور الحالة الصحية للاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر مؤمن زكريا.



وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "أسرة مؤمن زكريا بدأت تلاقي بعض الأخبار المنشورة أن حالة مؤمن تدهورت وأن الموضوع بيسوء أكثر وكلام دمه تقيل جدًا".



وأضاف: "مؤمن جاله دوخة ووقع في البيت وحصله ارتجاج في المخ، ولكن حالته تحسنت ووالد مؤمن نفسه نفى كل ما تردد خلال الساعات الماضية وهو موجود في بيته وبقاله أكثر من أسبوع".



وتابع: "لازم يكون فيه تدخل من الجهات المعنية ونقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة ولابد أن يكون هناك تدخل، ايه الغرض من مثل هذه الأغراض، لازم الحس الإنساني يسبق السبق الصحفي، يعني السبق ميكونش على حساب الحالة النفسية لأسرة المريض، ونعتذر لأسرته وننشاد حضرتكم بالدعوة له وربنا يقومه بالسلامة ويرجع ينور الملاعب قريبا".

