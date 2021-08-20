أحمد فهمي يعبر عن مدى انتمائه للأهلي

استعاد النجم أحمد فهمى ذكرياته، خلال انضمامه لناشئى النادى الأهلى، وذلك عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"





وعلق أحمد فهمى علي الصورة قائلاً "ناشئين النادي الأهلي تحت قيادة الكابتن فوزي سكوتي والكابتن مفتي إبراهيم تفتكروا أنا فين".



وكانت آخر أعمال أحمد فهمي، فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز