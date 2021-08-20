Advertisements

أحمد فهمي يعبر عن مدى انتمائه للأهلي

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
استعاد النجم أحمد فهمى ذكرياته، خلال انضمامه لناشئى النادى الأهلى، وذلك عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وعلق أحمد فهمى علي الصورة قائلاً "ناشئين النادي الأهلي تحت قيادة الكابتن فوزي سكوتي والكابتن مفتي إبراهيم تفتكروا أنا فين".

وكانت آخر أعمال أحمد فهمي، فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز

أخبار تهمك

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة خليفة فرجاني ساسي

منذ ساعة و 27 دقيقة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إدارة الأهلي تحسم موقفها من رحيل محمد الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

منذ أقل من ساعة

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

باريس يرد على الأرقام المتداولة بشأن بيع قمصان ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

بوكتينيو يكشف عن فرص ميسي ونيمار للمشاركة أما بريست في الدوري الفرنسي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحدد شرطه لرحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 28 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:05 م

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

12:01 ص

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

12:01 ص

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

10:17 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان