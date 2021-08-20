أكبر طالبة ثانوية عامة: "الوقت خدعني في مادة الفرنساوي"

قالت هناء موسى، أكبر خريجة ثانوية عامة في الشرقية، 41 عامًا، ولديها 5 أبناء أحدهم في الجامعة، إنها كانت تريد أن تحصل على شهادة عالية، وظلت خلف حلمها وقررت استكمال تعليمها.





وأضافت "موسى"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أنها التحقت بالثانوية العامة لاستكمال تعليمها وتحقيق حلمها.



