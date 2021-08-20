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أكبر طالبة ثانوية عامة: "الوقت خدعني في مادة الفرنساوي"

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:29 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت هناء موسى، أكبر خريجة ثانوية عامة في الشرقية، 41 عامًا، ولديها 5 أبناء أحدهم في الجامعة، إنها كانت تريد أن تحصل على شهادة عالية، وظلت خلف حلمها وقررت استكمال تعليمها.

وأضافت "موسى"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أنها التحقت بالثانوية العامة لاستكمال تعليمها وتحقيق حلمها.

وعن رسوبها في الفرنساوي، قالت: "الوقت خدعني في مادة الفرنساوي، كانت تعتقد أنه 3 ساعات مثل باقي المواد ولكنها اكتشفت أنه ساعتين مما أدى إلى رسوبها في المادة".

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفرنساوي الفجر الثانويه العامة

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