Advertisements

"أخيرًا".. هكذا روج محمد مهران لفيلمه الجديد "ماكو"

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 01:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
روج الفنان محمد مهران لفيلمه الجديد “ماكو” وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهران": أخيرا بعد انتظار كتير فيلم ماكو هتشوفوه ١ سبتمبر، الفيلم تجربة جديدة ومختلفة".

يشارك في بطولة فيلم “ماكو” كلت من بسمة، والممثل التركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، نيقولا معوض، محمد مهران، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

منذ حوالي 8 ساعات

131 حالة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعة و نصف

باريس يرد على الأرقام المتداولة بشأن بيع قمصان ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة أزمة كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ 37 دقيقة

بوكتينيو يكشف عن فرص ميسي ونيمار للمشاركة أما بريست في الدوري الفرنسي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحدد شرطه لرحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:05 م

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

12:01 ص

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

12:01 ص

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

10:17 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان