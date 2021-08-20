"أخيرًا".. هكذا روج محمد مهران لفيلمه الجديد "ماكو"

روج الفنان محمد مهران لفيلمه الجديد “ماكو” وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب مهران": أخيرا بعد انتظار كتير فيلم ماكو هتشوفوه ١ سبتمبر، الفيلم تجربة جديدة ومختلفة".



يشارك في بطولة فيلم “ماكو” كلت من بسمة، والممثل التركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، نيقولا معوض، محمد مهران، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.