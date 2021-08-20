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مؤلف مسلسل "القاهرة كابول" يعلق على أحداث أفغانستان

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:27 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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تحدث الكاتب عبد الرحيم كمال، مؤلف مسلسل "القاهرة كابول"، عن علاقة المسلسل بما يجري في أفغانستان، قائلًا: "جزء من عمل الكاتب هو التحليل، وليس مجرد سيناريو، ولكن يكون مبنيًا على حقائق ومعلومات".

وأضاف أن المسلسل كان صعبًا، وكان يحتاج قدر كبير من الصدق والحيادية لنقل الدور الأمريكي الذي يستخدم الجماعات الإرهابية، وكذلك دور الإعلام المغرض.

وأشار مؤلف المسلسل، إلى أن الشواهد التي تحدث في أفغانستان حاليًا تؤكد أن عملالفني للمسلسل كان صادقًا.

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بوابة الفجر القاهرة كابول الفجر احداث افغانستان

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