من حمام السباحة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ناهد السباعى، جمهورها ومتابعيها فيديو لها وهى تسبح في المياه، وذلك عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت ناهد السباعى داخل حمام السباحة بصحبة ببغاء وعلقت قائلة "أحب السباحة مع مامي "، وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن ناهد السباعي تستعد لفيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامي، إخراج محمد هشام، ولم يحدد حتى الآن موعد عرضه بالسينمات.