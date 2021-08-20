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"الصحة" تزف خبرًا سارًا للمسافرين للخارج

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف المهندس آيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، التفاصيل المتعلقة بإطلاق أيقونة جديدة في الموقع الرسمي لتلقي اللقاح خاصة بالمسافرين تحت اسم التسجيل لأغراض السفر.

وقال "صلاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن هذا الموقع يشترك أن يتم رفع المستند الخاص بالسفر أو التأشيرة أو الخطاب من الجامعة للدراسة أو عقد العمل.

وأضاف أنه في البداية كان يتم تسجيل المسافرين من خلال أيقونة ضمن نظام التسجيل القديم، ولكن بسبب الازدحام ولحل مشاكل المسافرين تم وضع هذه الآلية الجديدة لفصل العدد بشكل حقيقي الخاص بالمسافرين.

وأشار إلى أنه حتى الآن تم تسجيل أكثر من 10 مليون مصري في الموقع الرسمي لتلقي اللقاح، موضحًا أن أعداد من تلقوا اللقاح تخطوا الـ5 مليون مواطن حتى الآن.

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