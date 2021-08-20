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وائل عبد العزيز: "اللي عنده أخت يروح يشوفها قبل فوات الأوان"

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 01:54 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر الفنان وائل عبد العزيز، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير" فيس بوك "، بوست أثار به قلق الجمهور.

حيث علق قائلا:" اللي عنده أب يروح يسأل عليه، واللي عنده أم يروح يترمي في حضنها.. واللي عنده أخ يروح يشتكيله ويحكيله، اللي عنده أخت يروح يشوفها ويطمن عليها".

وتابع:"الحقوا قبل فوات الأوان مفيش حد في عيلتك هيتعوض.. صلحوا الغلط ماتعاندوش وماتكابروش مفيش حاجة في الدنيا تستاهل يوم بعيد عن أهلك.. اللي بيبدأ الصلح هو الخير عند الله".


يذكر أن وجه الفنان وائل عبد العزيز رسالة دعم لشقيقتة الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".


نشر "عبد العزيز" صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز وعلق عليها قائلا "هترجع أقوي من الأول".

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