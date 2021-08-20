أبرزهما ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. نجوم طاردتهم شائعة الطلاق





انتشرت منذ أيام قليلة، أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن الفنانة ياسمين عبد العزيز انفصلت عن زوجها الفنان أحمد العوضي، وإنها رفضت أن يسافر معها لاستكمال علاجها، لهذا السبب، الأمر الذى أزعج أحمد العوضي، وخرج لينفي كل هذه الشائعات.





وفيما يلي إليكم أبرز النجوم التي طاردتهم شائعة الطلاق:



شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

انتشرت أكثر من مرة شائعة طلاق كلا من شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، ولكن كانت شيرين دائمًا تنفي ذلك بصورة رومانسية مع زوجها.



إيمي سمير غانم وحسن الرداد

تعرضت إيمي سمير غانم، وزوجها الفنان حسن الرداد كثيرًا إلى شائعة الطلاق، ولكن نفى حسن ذلك خلال حساباته على مواقع السوشيال ميديا.



شيماء سيف وكارتر

منذ فترة طاردت شيماء سيف وزوجها كارتر شائعة الطلاق بعدما ألغى كلا منهما متابعة الأخر على إنستجرام، وكتابة شيماء سيف عبر خاصية إستوري "كل شيء قسمة ونصيب"، ولكن نفت شيماء تلك الشائعة في إحدى المقابلات.





أحمد السقا ومها الصغير

وطاردت شائعة الطلاق أيضاً كلا من السقا وزوجته معا الصغير، وفى كل مرة ينفي السقا تلك الشائعة.





