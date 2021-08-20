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موعد مباراة توتنهام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي توتنهام لمواجهة نظيره وولفرهامبتون، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة توتنهام أمام نظيره وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية مولينو.

وفاز توتنهام على مانشستر سيتي، في افتتاح مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف نظيف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: إريك دير، سانشيز، ريجيلون، تانجانجا.

خط الوسط: بيرجوين، أوليفر سكيب، بيرجوين.

خط الهجوم: سون هيونج مين، ديلي آلي، لوكاس مورا.

الكلمات المفتاحية

توتنهام الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي 2021

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