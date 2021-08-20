يترقب عشاق الكرة المصرية مباراتي الأهلي مع المصري البورسعيدي، والزمالك مع سيراميكا كليوباترا، المقرر اقامتهما في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 69 نقطة واشتعل الصراع بينهما على لقب البطولة المحلية في الجولات الأخيرة من المسابقة.





وإليكم ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم:





1- الزمالك.. 73 نقطة.

2- الأهلي .. 69 نقطة.

3- المصري البورسعيدي.. 49 نقطة.

4- سموحة.. 47 نقطة.

5- بيراميدز .. 46 نقطة.

6- الاتحاد السكندري.. 43 نقطة.

7- إنبي .. 42 نقطة.

8- الطلائع الجيش.. 39 نقطة.

9- سيراميكا كيلوبترا.. 38 نقطة.

10- الجونة .. 37 نقطة.

11- مصر المقاصة .. 37 نقطة.

12- المقاولون العرب.. 35 نقطة.

13- الإسماعيلي .. 34 نقطة.

14- غزل المحلة .. 34 نقطة.

15- البنك الأهلي.. 32 نقطة.

16- أسوان .. 27 نقطة.

17- الإنتاج الحربي.. 26 نقطة.

18- وادي دجلة .. 25 نقطة.



