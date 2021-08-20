Advertisements

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يترقب عشاق الكرة المصرية مباراتي الأهلي مع المصري البورسعيدي، والزمالك مع سيراميكا كليوباترا، المقرر اقامتهما في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.
الزمالك يعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 69 نقطة واشتعل الصراع بينهما على لقب البطولة المحلية في الجولات الأخيرة من المسابقة.

وإليكم ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم:

1- الزمالك.. 73 نقطة.
2- الأهلي .. 69 نقطة.
3- المصري البورسعيدي.. 49 نقطة.
4- سموحة.. 47 نقطة.
5- بيراميدز .. 46 نقطة.
6- الاتحاد السكندري.. 43 نقطة.
7- إنبي .. 42 نقطة.
8- الطلائع الجيش.. 39 نقطة.
9- سيراميكا كيلوبترا.. 38 نقطة.
10- الجونة .. 37 نقطة.
11- مصر المقاصة .. 37 نقطة.
12- المقاولون العرب.. 35 نقطة.
13- الإسماعيلي .. 34 نقطة.
14- غزل المحلة .. 34 نقطة.
15- البنك الأهلي.. 32 نقطة.
16- أسوان .. 27 نقطة.
17- الإنتاج الحربي.. 26 نقطة.
18- وادي دجلة .. 25 نقطة.

الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري المصر الزمالك الدوري المصري 2021 الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

منذ ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة خليفة فرجاني ساسي

منذ ساعة و نصف

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بوكتينيو يكشف عن فرص ميسي ونيمار للمشاركة أما بريست في الدوري الفرنسي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يحدد شرطه لرحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

منذ حوالي 7 ساعات

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ ساعة

عاجل.. إدارة الأهلي تحسم موقفها من رحيل محمد الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

باريس يرد على الأرقام المتداولة بشأن بيع قمصان ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة السابعة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الخميس

تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات الجولة المقبلة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة المقبلة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة

المنافسة تشتعل.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:05 م

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

12:01 ص

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

12:01 ص

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

10:17 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان