Advertisements
ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:33 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
يترقب عشاق الكرة المصرية مباراتي الأهلي مع المصري البورسعيدي، والزمالك مع سيراميكا كليوباترا، المقرر اقامتهما في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.
الزمالك يعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 69 نقطة واشتعل الصراع بينهما على لقب البطولة المحلية في الجولات الأخيرة من المسابقة.
وإليكم ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم:
1- الزمالك.. 73 نقطة.
2- الأهلي .. 69 نقطة.
3- المصري البورسعيدي.. 49 نقطة.
4- سموحة.. 47 نقطة.
5- بيراميدز .. 46 نقطة.
6- الاتحاد السكندري.. 43 نقطة.
7- إنبي .. 42 نقطة.
8- الطلائع الجيش.. 39 نقطة.
9- سيراميكا كيلوبترا.. 38 نقطة.
10- الجونة .. 37 نقطة.
11- مصر المقاصة .. 37 نقطة.
12- المقاولون العرب.. 35 نقطة.
13- الإسماعيلي .. 34 نقطة.
14- غزل المحلة .. 34 نقطة.
15- البنك الأهلي.. 32 نقطة.
16- أسوان .. 27 نقطة.
17- الإنتاج الحربي.. 26 نقطة.
18- وادي دجلة .. 25 نقطة.
Advertisements