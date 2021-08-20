هنيدي ومحمد ثروت يروجان لمسلسلهما الجديد "بابجي موبايل"

نشر الفنان محمد ثروت، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له تجمعة بالفنان محمد هنيدي من كواليس مسلسلهم الجديد بابجي موبايل.



وعلق قائلا:" اللي كل الناس الي سألت، اه انا وهنيدي في بابجي يا صيع".





مسلسل بابجي موبايل، أول مسلسل رقمي قصير لعشاق الألعاب الإلكترونية، في المنطقة بعنوان CREW UNKNOWN، تم تصويره بالكامل في مصر ومن إخراج معتز التوني.

