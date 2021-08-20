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استشاري علاقات أسرية: بعض الرجال يتعرضون للتحرش (فيديو)

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 03:09 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان الريس، استشاري علاقات أسرية، إن 90% من المرأة في المجتمع المصري تعاني من التحرش سواء لفظي أو حركي.

وأشارت "الريس"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن هناك سيدات تعرض نفسها بطريقة مبالغ فيها، معلقة: "في فتيات في الجامعة ممكن يلبسوا لبس غير مناسب للمكان.. لازم نرجع الحياء تاني للبنات، وتربية زمان".

وأضافت الدكتورة إيمان الريس، استشاري علاقات أسرية، أن هناك رجال يتعرضون للتحرش، متابعة: "لو عايزين نمشي صح لازم نمشي بالدين، ولابد من تعديل سلوكيات الأسرة".

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