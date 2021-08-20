محمد دياب يهنئ زوجته بعيد ميلادها

نشر الفنان محمد دياب، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته.



وعلق قائلا:"كل سنة وإنتي حبيبتي وزوجتي وصاحبتي وبنتي، كل سنة وإنتي أحسن حاجة في دنيتي ومنورة حياتي يا أجمل قلب الدنيا ربنا يخليكي ليا ويقدرني أسعدك يارب بحبك".





يذكر أن الفنان محمد دياب يشارك حاليًا في فيلم "السرب" وهو من بطولة أحمد السقا، عمر عبد الجليل، دياب، قصي خولي، هند صبري، شريف منير، ومن تأليف عمرو عبد الحليم، إخراج أحمد نادر جلال.





