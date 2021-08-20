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من داخل السينما.. حنان مطاوع في أحدث ظهور لها على إنستجرام

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها من إحدى السينمات.

وعلقت قائلة:" وقت السينما، تفتكروا دخلت فيلم ايه".

وتستعد الفنانة حنان مطاوع حاليًا للمشاركة في مسلسل " وش تالت"، حيث من المقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها بالعمل مطلع شهر سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من اختيار أماكن التصوير واختيار الممثلين.


والمسلسل تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وهو من إخراج أحمد حسن، وتجري الشركة المنتجة حاليًا انهاء باقي التعاقدات مع النجوم المشاركين بالعمل

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