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بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 08:21 ص
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 20 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع بنسب الرطوبة ليلًا.
وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع بنسب الرطوبة ليلًا.
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