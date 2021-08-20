Advertisements

بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 08:21 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 20 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع بنسب الرطوبة ليلًا.

أخبار تهمك

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 12 ساعة

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

حقيقة أزمة كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 9 ساعات

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع خليفة موسيماني

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
07:39 ص

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

07:09 ص

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

09:05 م

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

05:43 ص

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان