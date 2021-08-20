محمد رمضان وبلقيس يرقصان على أغنية "ثابت".. والجمهور يتفاعل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو للفنان محمد رمضان والفنانة بلقيس من الساحل الشمالي، وهما يغنيان ويرقصان معا على أغنية ثابت.



يشار إلى أن " ثابت"، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير.



والكليب مونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.





وكانت قد حققت أغنية “على الله” للفنان محمد رمضان، نجاحا كبيرا حيث اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب” كما إحتلت التريند رقم 3.