رفع حالة الطوارئ بمستشفى دمنهور لاستقبال ضحايا المنزل المنهار

رفعت مستشفي دمنهور التعليمي حالة الطوارئ واستدعت جميع الأطباء لاستقبال جثث ضحايا حادث انهيار منزل دمنهور بمنطقة شارع السجن القديم، حيث تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف لسرعة نقل الضحايا والمصابين.





على جانب آخر دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة بعدد 10 سيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمنى حول العقار وتم غلق جميع الشوارع الرئيسية المؤدية إليها، كما يتابع الأستاذ كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، آثار انهيار المنزل.





كان منزل مكون من 5 طوابق بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وانتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف محاولة منهم لاستخراج جثث الضحايا، وأكد أحد شهود العيان أن المنزل ثادر له قراؤ إزالة حتى سطح الأرض ولم يتم التنفيذ.



