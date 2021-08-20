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دينا برفقة سوسن بدر من كواليس "السيدة زينب"

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشرت الفنانة دينا عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها تجمعها بالفنانة سوسن بدر.

وعلقت قائلة:"انتظروني قريبا مع الفنانة القديرة سوسن بدر، في مسلسل السيدة زينب".


يذكر أن شاركت الفنانة دينا، صورة لها من أحدث جلسات تصوير، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دينا بالحجاب، وبجلباب أبيض، مما آثار جدل الجمهور، وكتبت تعليقا قائله: "قريبا" مما يوضح أن هذه الصورة من إحدى أعمالها.

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