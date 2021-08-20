موعد مباراة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع

















يستعد نادي تشيلسي لمواجهة نظيره أرسنال، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره أرسنال، على أرضية ملعب الإمارات، معقل الجانرز.





وحقق تشيلسي الفوز في الجولة الأولى على نادي كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في حين خسر أرسنال أمام نظيره برينتفورد بثنائية نظيفة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.





تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال





حراسة المرمى: ميندي.





خط الدفاع: روديجر - كريستينسن - تشالوبه.





خط الوسط: ألونسو - كوفاسيتش - جورجينيو - أزبيليكويتا - ماونت - بوليسيتش





خط الهجوم: تيمو فيرنر.





تشكيل أرسنال المتوقع أمام تشيلسي





حراسة المرمى: لينو.





خط الدفاع: تشامبرز، بن وايت، ماري، تيرني.





خط الوسط: تشاكا، لوكونجا، بيبي.



