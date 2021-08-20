تعرف على تشكيل الزمالك المنتظر ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري









يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لخوض مباراة مرتقبة اليوم الجمعة أمام سيراميكا كليوباترا ضمن إطار منافسات الجولة الثانية و الثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري.





تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري





و حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز انتصارا صعبا على وادي دجلة بهدف نظيف سجله مروان حمدي.





و من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا ضمن إطار منافسات الجولة الـ32 في تمام الساعة التاسعة من اليوم الجمعة بالسويس.





و من المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالآتي:-





حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"





الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي





الوسط: طارق حامد – إمام عاشور





أمامهما: أشرف بنشرقي – أوباما – أحمد سيد "زيزو"



