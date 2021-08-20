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تعرف على تشكيل الزمالك المنتظر ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 01:03 ص
علي خلاف
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يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لخوض مباراة مرتقبة اليوم الجمعة أمام سيراميكا كليوباترا ضمن إطار منافسات الجولة الثانية و الثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري.
تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري
و حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز انتصارا صعبا على وادي دجلة بهدف نظيف سجله مروان حمدي.
و من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا ضمن إطار منافسات الجولة الـ32 في تمام الساعة التاسعة من اليوم الجمعة بالسويس.
و من المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالآتي:-
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"
الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
الوسط: طارق حامد – إمام عاشور
أمامهما: أشرف بنشرقي – أوباما – أحمد سيد "زيزو"
الهجوم: سيف الدين الجزيري.
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