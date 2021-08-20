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هشام إسماعيل يكشف لـ"الفجر الفني" عن أعماله الفنية القادمة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف الفنان هشام إسماعيل عن أعماله الفنية الجديدة، حيث يعيش حالة من النشاط الفنى، ويستعد لأكثر من عمل خلال الفترة المقبلة.

وقال هشام إسماعيل فى تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أناوحاليًا أكتب 5 حلقات لحدوتة قلب مفتوح في مسلسل "ورا كل باب"، وانتظر عرض حدوتة غالية من مسلسل زي القمر.

وتابع "وأصور مسلسل "إجازة مفتوحة" وهو مسلسل اجتماعي يتناول نقد سلبيات المجتمع بشكل خفيف ولطيف مع النجم شريف منير ومن المفترض عرضه خلال الموسم الشتوي القادم".


يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي قدمها الفنان هشام إسماعيل هو مسلسل أحسن أب، الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي، مع علي ربيع وهاجر أحمد وهالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج معتز التوني.


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